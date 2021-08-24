Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион в лотерею

Победитель, работает строителем, у него есть пять дочерей. Фото: пресс-служба "Столото", снимок публикуется с разрешения победителя.

В Свердловской области на одного лотерейного миллионера стало больше. В этот раз посчастливилось многодетному отцу из Нижнего Тагила.

Известно, что победитель приобрёл несколько билетов на 1358-й тираж «Русского лото». Один из них и стал выигрышным. При этом о своей удаче свердловчанин узнал только спустя три месяца, сообщили в пресс-службе «Столото».

«Решил проверить билет в киоске. Мне там сообщили, что он выигрышный. Я ответил, что знаю, думая про свои 300 руб. А мне в ответ продавец: «Вы не поняли, сумма-то большая! Вы когда-нибудь миллион выигрывали?». Вот тут я обалдел», - делится впечатлениями участник розыгрыша. Часть выигрыша тагильчанин планирует потратить на автомобиль, а остальное пойдёт на покупку садового участка.

Победитель, работает строителем, у него есть пять дочерей.

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