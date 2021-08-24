Темы дня

Общество
24 августа 2021, 17:03

Главный санврач Свердловской области награждён знаком отличия

Дмитрий Козловских

Дмитрий Козловских отмечен за выдающиеся достижения в сфере социального развития региона. Фото: Алексей Кунилов

Главный санитарный врач Среднего Урала Дмитрий Козловских награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Награда присуждена за выдающиеся достижения в сфере социального развития региона.

Кроме того, знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награждены:

  • министр здравоохранения Среднего Урала Андрей Карлов — за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона;
  • главный инженер проекта ООО «Киберсталь» (Первоуральск) Сергей Сыстеров — за особые заслуги в сфере экономического развития области.

Указы о награждении будут опубликованы в свежем номере «Областной газеты» от 25 августа.

Напомним, год назад Дмитрий Козловских дал «Областной газете» эксклюзивное интервью, в котором ответил на вопросы о пандемии коронавирусной инфекции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.08.2021, 17:15 / Общество
В Екатеринбурге на автобусном маршруте №58 вводится дополнительная остановка
24.08.2021, 17:03 / Общество
Главный санврач Свердловской области награждён знаком отличия
24.08.2021, 17:01 / Общество
Многодетный отец из Нижнего Тагила выиграл миллион в лотерею
24.08.2021, 16:35 / Общество
Трассу Пермь - Екатеринбург перекрыли в районе горы Волчихи из-за сильного лесного пожара
24.08.2021, 16:19 / Политика
Владимир Путин обсудил с Нарендрой Моди ситуацию в Афганистане