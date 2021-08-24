Главный санврач Свердловской области награждён знаком отличия

Дмитрий Козловских отмечен за выдающиеся достижения в сфере социального развития региона. Фото: Алексей Кунилов

Главный санитарный врач Среднего Урала Дмитрий Козловских награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Награда присуждена за выдающиеся достижения в сфере социального развития региона.

Кроме того, знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени награждены:

министр здравоохранения Среднего Урала Андрей Карлов — за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона;

— за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона; главный инженер проекта ООО «Киберсталь» (Первоуральск) Сергей Сыстеров — за особые заслуги в сфере экономического развития области.

Указы о награждении будут опубликованы в свежем номере «Областной газеты» от 25 августа.

Напомним, год назад Дмитрий Козловских дал «Областной газете» эксклюзивное интервью, в котором ответил на вопросы о пандемии коронавирусной инфекции.