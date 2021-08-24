Глава многонациональной семьи в Арамиле потерял супругу

Последний раз "ОГ" была в гостях у Самижона Абдулаева в конце июля: дети ждали возвращения мамы из краснодарского санатория, куда она возила на лечение старшего сына. Фото: скриншот из "Областной газеты".

В Арамиле глава семьи, где растут восемь детей семи национальностей, Самижон Абдулаев, остался вдовцом. Его супруга, Мухайё Ходжибабаева скончалась от коронавируса. О трагедии в семье Самижон сообщил «Областной газете» в минувшую субботу.

Как рассказал Самижон, супруга вместе со старшим сыном Мусавиром отправилась в Худжанд (Таджикистан), чтобы забрать ещё одного ребёнка – семилетнего Музафара. Мальчика отправляли погостить к родным, но из-за пандемии границы между странами были закрыты, и Музафар на несколько месяцев задержался в Таджикистане. Этой осенью он должен был пойти в арамильскую школу.

– Там супруга и подхватила коронавирус. Две недели она пролежала в реанимации, но помочь ей не смогли, – объяснил Самижон. – В Худжанд должны были отправить из России дорогостоящие медикаменты – не успели…

Сейчас Самижону предстоит решить вопросы с документами и – самое главное – доставить сыновей обратно в Россию.

– На днях всё должно решиться, ждём из Таджикистана свидетельство о смерти, – сообщил он.

Напомним, «Областная газета» следит за судьбой семьи с октября прошлого года – именно тогда сгорел их дом в Большом Истоке. Семья осталась без крыши над головой, личных вещей и документов. О семье начали писать СМИ, к проблеме подключились местные и региональные органы власти. В декабре во время пресс-конференции главы региона стало известно: Фонд Святой Екатерины поможет погорельцам купить четырёхкомнатную квартиру. А уже весной Абдулаевы отметили новоселье. Последний раз корреспонденты «ОГ» навещали Абдулаевых в конце июля.