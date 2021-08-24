Минкультуры РФ направит Свердловской области 10 миллионов на создание модельной библиотеки

Открытие осовремененной библиотеки в Талице состоится до конца 2021 года. Фото: Павел Ворожцов.

Свердловская область по итогу конкурса министерства культуры РФ получит допфинансирование на создание модельной библиотеки на базе Талицкой центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козелл. На эти в регион направят 10 млн рублей.

Эти деньги позволят обновить дизайн библиотеки и сделать интерьер соответствующим современным требованиям к пространству.

На данный момент ремонт библиотеки осуществляется за счёт средств администрации Талицкого ГО. Строители уже завершили реконструкцию внешнего фасада здания, внутренних помещений и дополнительное хранилище библиотечного фонда. Сейчас в библиотеке идёт замена отопительной системы.

Открытие осовремененной библиотеки в Талице состоится до конца 2021 года.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в рамках нацпроекта "Культура" в текущем году на Среднем Урале появится пять модельных библиотек. Ранее из федерального бюджета было выделено 30 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в Серове, Красноуральске и Берёзовском. Ещё две библиотеки - в Каменске-Уральском и Ирбитском районе - будут созданы на региональные деньги.

В модельных библиотеках создаётся уютный и комфортный интерьер, появляются точки доступа к Национальной электронной библиотеке и электронной базе ЛитРес, обновляется книжный фонд.

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