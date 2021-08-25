Подробности о выборах, субсидирование авиабилетов для семей и повторная вакцинация - лучшее в номере "ОГ" за 25 августа

Доброе утро, дорогие читатели! Если вы начнёте его с чтения свежего номера «Областной газеты», то не пожалеете. Из него вы узнаете много полезного и интересного.

До предстоящих в сентябре выборов осталось меньше месяца. В преддверии важнейшего события в политической жизни страны «ОГ» в материале на первой странице ответила на популярные вопросы, связанные с голосованием. Кого и куда предстоит выбрать в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября? Что делать, если в дни голосования вы уезжаете? Сколько бюллетеней выдадут каждому избирателю?

Куда уральские семьи с детьми могут слетать со скидками? Российские авиакомпании запустили продажи субсидированных авиабилетов по новым тарифам, рассчитанным на семейные перелёты по стране. Льготы позволяют сэкономить более половины привычной стоимости билета, но чтобы отправиться в путешествие с выгодой, стоит поторопиться. Что означает «семейный тариф», сколько стоят билеты и как долго продлится акция? Об этом – в материале на второй странице.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения России, необходимо ставить прививку против COVID-19 каждые полгода, пока в стране не будет необходимого уровня коллективного иммунитета. Но вопросов о повторной вакцинации не меньше, чем о первоначальной – «Облгазета» собрала ответы на самые популярные из них в материале «Вакцинация. Очередной сеанс» на третьей странице номера.

Художественная гимнастика стала одним из самых обсуждаемых видов спорта прошедшей Олимпиады. Виной тому скандал из-за судейства, который разгорелся сначала в индивидуальном многоборье (кажется, мы навсегда запомним слёзы сестёр Авериных), и затем перенёсся в соревнования групп. В составе команды за награды боролась уральская гимнастка Анастасия Татарева, которая привезла в родной Екатеринбург действительно выстраданную серебряную медаль. И дала интервью «ОГ».