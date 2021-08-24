Выплаты в 10 тысяч рублей получат более 1,3 миллиона пожилых свердловчан

Губернатор Свердловской области выразил надежду, что пожилые уральцы получат деньги без задержек Фото: Алексей Кунилов.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат более 1,3 млн пенсионеров региона. Губернатор Свердловской области выразил надежду, что пожилые уральцы получат деньги без задержек.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, Президент России Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже сегодня, 24 августа, соответствующий указ был подписан. Эти выплаты будут доставляться также, как и пенсии.

"Несмотря на то, что пенсии своевременно индексируются, их подъедает инфляция, особенно из-за роста цен на продукты. Поэтому такая выплата очень своевременна. В Свердловской области мы выплатим больше 13 миллиардов рублей, их получат больше 1,3 миллиона пожилых людей", - пишет глава Среднего Урала на своей странице в Instagram.

Он также считает, что все пенсионеры получат полагающиеся выплаты без задержек, так как механизм предоставления такой меры поддержки уже был отработан ранее - по 10 тыс. рублей на детей от 6 до 18 лет получили уже более 600 тысяч уральских семей. Всего было перечислено около 6,5 млрд рублей, что составляет 90% всех получателей таких выплат в Свердловской области.

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