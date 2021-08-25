В Екатеринбурге продлили «комендантский час» для несовершеннолетних

Подростки смогут гулять по городу позже 22:00 только в сопровождении родителей. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Екатеринбурга удлинили детский «комендантский час». Теперь несовершеннолетним нельзя находиться на улице и в общественных местах с 22:00 до 6:00 в любое время года.

Ранее подросткам разрешалось гулять с 23:00 до 06:00 в период с 1 мая по 30 сентября включительно. На час раньше возвращаться домой им приходилось только с 1 октября по 30 апреля.

Обновлённое постановление «Об утверждении Перечней мест на территории муниципального образования «город Екатеринбург», нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» подписал глава уральской столицы Алексей Орлов. Исходя из представленных изменений, нахождение детей до 16 лет без сопровождения родителей не допускается с десяти вечера до шести утра.

Кстати, в перечень мест, где не должны находиться дети в указанный период времени, входят в том числе улицы, дворовые территории, стадионы, парки, скверы, площади, кладбища, гаражи и гаражные комплексы, нежилые и ветхие дома, открытые водоёмы, аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, общественный транспорт.

Напомним, в Свердловской области аналогичные поправки (на региональном уровне) были приняты ещё в марте текущего года. С полным текстом документа можно ознакомиться тут.