Алексей Орлов разделил горожан на равнодушных и неравнодушных

В состав совета вошли 39 человек. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала создан Совет по сохранению и развитию культурного наследия города. В соответствующем постановлении он также назван Советом неравнодушных.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, "совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом". Отмечается, что создавался он с целью повышения эффективности взаимодействия между местными властями и гражданским обществом, а также для формирования предложений по общезначимым вопросам с целью улучшения качества жизни горожан.

В задачи совета, в том числе входят:

подготовка рекомендаций в адрес горадминистрации по планированию деятельности, направленной на улучшение качества жизни горожан;

совершенствование механизма взаимодействия городских властей с общественными организациями и объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета;

содействие формированию в общественном сознании принципа необходимого участия населения в развитии города, внедрение принципов добрососедства.

Постановлением утверждён и состав совета. В него вошли 39 человек - граждане РФ, проживающие в уральской столице не менее пяти лет подряд, ведущие на территории муниципалитета значимую экономическую, культурную, спортивную, общественную и иную деятельность. Председателем заявлен глава Екатеринбурга Алексей Орлов.