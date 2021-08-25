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Общество
25 августа 2021, 09:11

Алексей Орлов разделил горожан на равнодушных и неравнодушных

здание администрации Екатеринбурга

В состав совета вошли 39 человек. Фото: Павел Ворожцов.

В столице Урала создан Совет по сохранению и развитию культурного наследия города. В соответствующем постановлении он также назван Советом неравнодушных.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, "совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом". Отмечается, что создавался он с целью повышения эффективности взаимодействия между местными властями и гражданским обществом, а также для формирования предложений по общезначимым вопросам с целью улучшения качества жизни горожан.

В задачи совета, в том числе входят:

  • подготовка рекомендаций в адрес горадминистрации по планированию деятельности, направленной на улучшение качества жизни горожан;
  • совершенствование механизма взаимодействия городских властей с общественными организациями и объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципалитета;
  • содействие формированию в общественном сознании принципа необходимого участия населения в развитии города, внедрение принципов добрососедства.

Постановлением утверждён и состав совета. В него вошли 39 человек - граждане РФ, проживающие в уральской столице не менее пяти лет подряд, ведущие на территории муниципалитета значимую экономическую, культурную, спортивную, общественную и иную деятельность. Председателем заявлен глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Областная газета Свердловской области

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