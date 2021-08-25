На Среднем Урале открыли 22 почтовых отделения с оборудованием для маломобильных граждан

Всего в нынешнем году для маломобильных свердловчан оборудуют 26 отделений "Почты России", девять из которых в Екатеринбурге. Фото: Владимир Мартьянов.

"Почта России" завершает сезон ремонтных работ в Свердловской области. В регионе уже открылись 22 отделения, оборудованных для маломобильных граждан, а ещё два откроются до конца текущей недели.

Ещё в двух отделениях - 620014 на Попова, 7 и 620027 на Мельковской, 2б - модернизация завершится только в сентябре. Всего в нынешнем году для маломобильных свердловчан оборудуют 26 отделений "Почты России", девять из которых в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба макрорегиона "Урал" "Почты России", в двух отделениях уральской столицы (620073, 620033) и двух отделениях Нижнего Тагила (622022, 622001) установили вертикальные подъёмники, для людей с ограниченной мобильностью. Платформа подъёмника имеет рифлёное покрытие и специальное ограждение, что обеспечивает безопасность граждан во время их использования.

Также офисы почты оборудуют специальной входной группой, информационными табличками со шрифтом Брайля и тактильной плиткой.

Отделения на Попова, 7 и Мельковской, 2б ждёт наиболее масштабное преобразование - после реконструкции они станут офисами нового формата. Специалисты произведут полную перепланировку отделений, в том числе зоны обслуживания клиентов и производственных помещений, а также выполнят фасадные работы.