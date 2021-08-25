Невечный покой Демидовых

Декор склепа Акинфия Демидова и его супруги Ефимии в Туле утрачен, но останки покоятся там, где были когда-то захоронены Фото: истогрико-мемориальный музей Демидовых

Обнаружение четырёх могил и останков в Нижнем Тагиле на месте, где раньше стоял Выйско-Николький храм, пробудило интерес наших читателей к судьбе родовых усыпальниц заводчиков Демидовых. Где погребены представители знаменитого рода, сохранены ли их могилы и навещают ли их с цветами потомки?

Кто остался в тагильской земле

Социальные потрясения прошлого века безжалостно вычёркивали из истории России целые страницы. Промышленники Демидовы построили в России 55 заводов и пользовались среди современников заслуженным почётом. В советские годы они получили клеймо «беспощадных эксплуататоров». Им припомнили порки на заводах, кандалы в рудниках, расстрел углежогов в Ревде… Памятники заводчикам переплавили, построенные ими церкви взорвали, могилы разграбили. Особенно пострадали крипты – родовые усыпальницы в храмах.

Например, нижнетагильская разрушена до основания. Выйско-Никольский храм, где находилась усыпальница, после революции подвергался разорению до 1963 года. Потом был взорван для строительства на этом месте ДК «Юбилейный». Доподлинно известно, что в цокольном помещении находились саркофаги с останками представителя четвёртого поколения заводчиков – Николая Никитича Демидова и его внука Павла Павловича. Возможно, в фамильном склепе были мощи и других членов семейства. Найденные этим летом при благоустройстве сквера череп и кости проходят экспертизу, а рядом с печальной находкой строится часовня-памятник.

Тульский некрополь

Членов семьи Демидовых погребали согласно их последней воле, указанной в завещании. Похоронить себя на малой родине пожелали тульские оружейники и устроители уральских заводов Никита Демидович Демидов (Антюфеев) и его сын – Акинфий Никитич. В Туле с 1996 года работает историко-мемориальный музей Демидовых. Его составной частью является родовая усыпальница в Николо-Зарецкой церкви.

Это чудом уцелевшее внутрицерковное захоронение представителей рода. Однако и оно не сохранило первоначального вида. В советский период усыпальницу не раз вскрывали в поисках драгоценностей. Часть находок – нательные кресты, ювелирные украшения, фрагменты окладов икон – стали экспонатами музея.

– В ходе археологических исследований на месте усыпальницы найдены останки примерно 20 человек. Точно установлены личности четверых из них. Это Акинфий Демидов, его вторая жена Ефимия, сын Григорий с женой Анастасией, – пояснила директор музея Елена Двойникова.

А где же упокоился глава рода – Никита Демидович, превративший при участии государя Петра I своё отчество в фамилию?

– Никита Демидович в 1725 году был похоронен на кладбище возле Николо-Зарецкой церкви – тогда ещё деревянной. На могиле установили чугунный памятник. В XIX веке памятник перенесли в храм, а в советские годы отправили на переплавку. Мы знаем только примерное место погребения, – рассказала Елена Двойникова.

Музей посещают современные потомки Демидовых, проводятся мероприятия под эгидой Международного Демидовского фонда. Особенно много гостей бывает 5 апреля – в день рождения Никиты Демидовича.

Вторая известная в России внутрицерковная усыпальница Демидовых находится в храме Александра Невского под Гатчиной. В 2011 году во время работ по расчистке фундамента были обнаружены старинные захоронения. Раскопками занялись археологи из Института истории материальной культуры РАН. Затем специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы Ленинградской области провели молекулярно-генетическое исследование. Они подтвердили: найден прах представителя четвёртого поколения заводчиков – Петра Григорьевича Демидова, усопшего в 1826 году, а также его супруги Елизаветы и сына Григория.

Кладбища надёжнее крипт

Одним из самых близких тагильчанам по духу является представитель третьего поколения горнозаводчиков Демидовых – Никита Акинфиевич. В наследство от отца он получил 6 заводов тагильской группы, а затем построил ещё завод в Висимо-Утке и два на реке Салде. Его прах, вероятно, покоится в церкви Святителя Петра подмосковной усадьбы Петровское-Алабино, хотя официально считается, что могила утрачена.

Семь лет назад уральские бизнесмены Александр Назаров и Леонид Демидов решили найти останки горнозаводчика и перезахоронить их в Нижнем Тагиле.

– От церкви, где в склепе, согласно последней воле, были похоронены Никита Акинфиевич, его супруга Александра и дочь Екатерина, остались лишь стены, – рассказывает однофамилец знаменитых заводчиков Леонид Демидов. – В своде усыпальницы зиял пролом, а сама она была заполнена хламом. По нашей просьбе бойцы Таманской дивизии очистили подземелье и выкопали пробный шурф.

Затем специалисты Института геофизики Уральского отделения РАН провели георадарную съёмку. Она показала, что на глубинах от полуметра до 1,7 метра находится большое скопление объектов, отличающихся по своим свойствам и природе от окружающего грунта. К поискам подключился Международный Демидовский фонд. Точка в этой истории не поставлена.

Самыми надёжными местами упокоения для представителей знаменитого рода оказались столичные кладбища. Прокофий Акинфиевич, его жена Татьяна Васильевна и многие потомки выбрали местом своего последнего пристанища кладбище Донского монастыря – самого престижного в Москве XVIII века. Их надгробия у северной стены Большого собора по сей день поражают посетителей своей монументальностью.

Ещё оно известное родовое захоронение Демидовых находится на парижском кладбище Пер-Лашез. Николай Никитич Демидов, упоминавшийся выше, выполняя волю супруги Елизаветы Александровны, построил для неё мавзолей из каррарского мрамора. Там же, согласно завещанию, был упокоен их сын – первый князь Сан-Донато Анатолий Николаевич. Поразительно, но и в Европе мощи были потревожены: мавзолей перенесли на новое, более почётное место на вершине Шаронского холма.

Если говорить о самых посещаемых могилах Демидовых, то нельзя не упомянуть усадьбу Пратолино в предместье Флоренции, где в 1955 году была похоронена Мария Павловна Демидова Абамелек-Лазарева. За свою долгую жизнь княгиня Мария помогла множеству семей русских эмигрантов. Марию Павловну чтят и уважают в Италии: на её могиле всегда можно увидеть живые цветы.

Прокофий Акинфиевич Демидов: Неважно, где тебя похоронят, важно, чтобы потомки твои помнили тебя, и дети их, и дети их детей…

От церкви Святителя Петра, где был похоронен Никита Акинфиевич Демидов, остались лишь стены Фото: Леонид Демидов

В склепе Петровского-Алабино тагильские исследователи обнаружили пролом Фото: Леонид Демидов

О богатом убранстве нижнетагильской усыпальницы Демидовых можно судить по скульптуре Рафаэло. Романелли «Скорбящая Андромаха», установленной на могиле Павла Павловича Демидова. Сейчас это скульптурное изображение его супруги Елены Петровны хранится в музее Нижнего Тагила «Демидовская дача» Фото: Галина Соколова