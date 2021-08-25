В Екатеринбурге изъяли контрафактный алкоголь на сумму более 3 млн. рублей

Продукция на общую сумму порядка свыше 3 млн рублей была изъята. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге полицейские изъяли немаркированную алкогольную продукцию. Общая сумма контрафактного товара составляет более 3 млн. рублей.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в ходе оперативно-профилактической операции в городе обнаружили три склада (в переулке Хрустальном, на улицах Студенческой и Коммунистической) со спиртосодержащей продукцией неизвестных торговых наименований. На бутылках отсутствовали обязательные акцизные марки.

Оперативники установили гражданина, хранившего незаконный товар. Им оказался 57-летний житель посёлка Косулино. В месте проживания мужчины также был обнаружен контрафактный алкоголь. Продукция на общую сумму порядка свыше 3 млн рублей была изъята.

В отношении свердловчанина возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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