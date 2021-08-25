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Общество
25 августа 2021, 17:14

Улица Вайнера в Екатеринбурге "замолчала"

Сейчас на городском Арбате можно спокойно разговаривать по телефону и отдыхать без назойливых призывов что-нибудь купить.

Сейчас на городском Арбате можно спокойно разговаривать по телефону и отдыхать без назойливых призывов что-нибудь купить.

Сегодня на самой "говорящей" улице Екатеринбурга - улице Вайнера - стало непривычно тихо. На ней отключили раздражающую рекламу из колонок и громкоговорителей: это связано с изменениями в законодательстве.

С 25 августа в стране вступил в силу запрет на рекламу с использованием динамиков и колонок, размещённых на зданиях. Соответствующая поправка в Федеральный закон «О рекламе» была принята в мае. Законопроект разработали депутаты Астраханской областной думы в связи с многочисленными обращениями граждан. Как отмечали они, из-за отсутствия регламента звуковая реклама становилась слишком навязчивой и "создавала социальную напряжённость".

Напомним, жители уральской столицы тоже не раз жаловались на то, что на городском Арбате слишком шумно: музыка и объявления звучали с утра и до вечера. Со всех сторон гуляющих приглашали перекусить, купить ювелирные украшения,  заглянуть в бутик за платьем и так далее. Настолько громко, что было сложно расслышать спутника или ответить на телефонный звонок.  Горожане то и дело обращались в комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга и в Роспотребнадзор, однако безрезультатно, поскольку в законодательстве не прописан допустимый уровень шума на улице.

Журналисты ОГ" побывали на Вайнера: сейчас там действительно комфортно находиться. Звуковая реклама была замечена только на Вайнера, 16, где располагается музей иллюзий. Над дверями музея по-прежнему висят колонки, а горожан зазывают на аттракционы.

Областная газета Свердловской области

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Улица Вайнера в Екатеринбурге "замолчала"