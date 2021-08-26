Репортаж из горящих лесов, что стало с могилами заводчиков Демидовых, чем опасен шелкопряд, забавный список актёрских суеверий – лучшее в номере «ОГ» за 26 августа

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаю вместе перелистать свежий номер «Областной газеты», чтобы вы могли выбрать, что вас заинтересует в первую очередь.

Жара и сушь стоит на Среднем Урале с мая, но именно в августе полыхнули пожары в лесах. Да ещё какие! Они угрожают санаториям, турбазам, садоводческим товариществам, из-за них перекрывают федеральные трассы. Гарью заволокло крупные города. Почему маленьким пожарам дают разгореться на сотни и тысячи гектаров? Фоторепортаж из пекла, мнения простых людей и специалистов – на первой странице «ОГ».

Обнаружение четырёх могил и останков в Нижнем Тагиле на месте, где раньше стоял Выйско-Николький храм, пробудило интерес наших читателей к судьбе родовых усыпальниц заводчиков Демидовых. Где погребены представители знаменитого рода, сохранены ли их могилы и навещают ли их с цветами потомки? Ответы на эти вопросы – в материале на второй странице номера.

Женская сборная России по волейболу за два тура до окончания группового турнира обеспечила себе участие в прей-офф. У команды две победы в трёх матчах и третье место в группе «А». Что ждёт её и болельщиков дальше – прогноз на второй странице «ОГ».

Под рубрикой «Осторожно: вредитель» опубликован материал о сибирском шелкопряде, который атакует уральские леса. Чем он опасен, даёт ли шёлк и как от него избавиться – разбиралась «ОГ».

Для любителей посмеяться на последней странице номера список актёрских суеверий от «Красной бурды». Из него вы узнаете, почему нельзя заглядывать в зеркало гримирующегося актёра через его левое плечо, доставать упавший в огонь сценарий и многое другое.