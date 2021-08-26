Темы дня

Общество
26 августа 2021, 05:55

Репортаж из горящих лесов, что стало с могилами заводчиков Демидовых, чем опасен шелкопряд, забавный список актёрских суеверий – лучшее в номере «ОГ» за 26 августа

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаю вместе перелистать свежий номер «Областной газеты», чтобы вы могли выбрать, что вас заинтересует в первую очередь.

Жара и сушь стоит на Среднем Урале с мая, но именно в августе полыхнули пожары в лесах. Да ещё какие! Они угрожают санаториям, турбазам, садоводческим товариществам, из-за них перекрывают федеральные трассы. Гарью заволокло крупные города. Почему маленьким пожарам дают разгореться на сотни и тысячи гектаров? Фоторепортаж из пекла, мнения простых людей и специалистов – на первой странице «ОГ».

Обнаружение четырёх могил и останков в Нижнем Тагиле на месте, где раньше стоял Выйско-Николький храм, пробудило интерес наших читателей к судьбе родовых усыпальниц заводчиков Демидовых. Где погребены представители знаменитого рода, сохранены ли их могилы и навещают ли их с цветами потомки? Ответы на эти вопросы – в материале на второй странице номера.

Женская сборная России по волейболу за два тура до окончания группового турнира обеспечила себе участие в прей-офф. У команды две победы в трёх матчах и третье место в группе «А». Что ждёт её и болельщиков дальше – прогноз на второй странице «ОГ».

Под рубрикой «Осторожно: вредитель» опубликован материал о сибирском шелкопряде, который атакует уральские леса. Чем он опасен, даёт ли шёлк и как от него избавиться – разбиралась «ОГ».

Для любителей посмеяться на последней странице номера список актёрских суеверий от «Красной бурды». Из него вы узнаете, почему нельзя заглядывать в зеркало гримирующегося актёра через его левое плечо, доставать упавший в огонь сценарий и многое другое.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.08.2021, 19:35 / Общество
Главное водохранилище Екатеринбурга столкнулось с нехваткой воды из-за засухи
25.08.2021, 19:08 / Общество
В Екатеринбурге изъяли контрафактный алкоголь на сумму более 3 млн. рублей
25.08.2021, 18:37 / Общество
Под Первоуральском из-за лесного пожара эвакуировали 56 садоводов
25.08.2021, 17:14 / Общество
Улица Вайнера в Екатеринбурге "замолчала"
25.08.2021, 17:13 / Общество
Новый очаг пожара в Первоуральском ГО угрожает садовому товариществу