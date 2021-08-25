Мэр разделил екатеринбуржцев на равнодушных и неравнодушных

Первая встреча совета после подписания постановления назначена на 30 августа. Она будет посвящена празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое город отметит в 2023 году. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге появился Совет по сохранению и развитию культурного наследия города. В соответствующем постановлении он назван Советом неравнодушных. Из более 1,5 миллиона горожан в состав нового коллегиального совещательного органа вошли только 39 человек. Это вызвало некоторое недоумение у граждан, которым небезразлично развитие мегаполиса.

Как говорится в документе на сайте мэрии, перед советом поставлены цели по налаживанию эффективной коммуникации между властями и обществом, усовершенствованию комплексных программ развития Екатеринбурга, а также формированию предложений по вопросам улучшения качества жизни горожан. Заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал, принятые решения будут носить рекомендательный характер.

Совещательный орган возглавит мэр Алексей Орлов. Его заместителями станут вице-мэр Сергей Плахотин и начальник департамента общественных связей горадминистрации Галина Токарева, которых глава Екатеринбурга выбрал лично. Остальные члены совета также были определены градоначальником, но уже с учётом полученных заявлений либо ходатайств от членов совета или самих граждан о включении их в персональный состав. На безвозмездной основе улучшать уральскую столицу вызвались музыканты, художники, депутаты, представители местных СМИ. Секретарём стала руководитель отдела по связям с общественностью АО «Форум-групп» Татьяна Белик.

Как пояснили «Областной газете» в пресс-службе мэрии, в состав вошли люди, общественная деятельность которых расценивается как «значимая». «Количество мест в совете ограничено, так как сделать работоспособным неформальный совещательный орган с большим количеством членов – достаточно сложно», – уточнили изданию, добавив, что в совете возможна ротация. Другие неравнодушные екатеринбуржцы, которые не вошли в состав совещательного органа, могут следить за обсуждением вопросов и вносить свои предложения через членов совета. Делать это предлагается через соцсети публичных людей или электронную приёмную на официальном портале Екатеринбурга. При этом гарантий, что направленный совету проект будет рассмотрен, никто не даёт. Как будет проходить отбор гражданских инициатив, также неясно.

КСТАТИ. Первое собрание неравнодушных состоялось 24 июня. На нём как раз обсуждалось положение о совете. Первая встреча после подписания постановления назначена на 30 августа. Она будет посвящена празднованию 300-летия Екатеринбурга, которое город отметит в 2023 году.

Опубликовано в №156 от 26.08.2021