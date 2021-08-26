Прокуратура организовала проверку после эвакуации граждан из-за пожара под Первоуральском

В целях безопасности граждан были эвакуированы садовое товарищество, детский лагерь и психоневрологический диспансер. Фото: Галина Соловьёва.

В связи с природным пожаром в районе деревни Хомутовка Первоуральского городского округа организована проверка. Прокуратуру интересует соблюдение прав эвакуированных граждан.

Напомним, днём в среду недалеко от деревни Хомутовка произошёл природный пожар. В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания.

По той же причине из санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория профилактория «Лесная сказка» были вывезены все сотрудники учреждения и несовершеннолетние. Детей разместили в первоуральском ДК, а позже передали родителям.

Кроме того, постояльцев и сотрудников психоневрологического диспансера направили ГАУ «Билимбаевский ПНИ» (Первоуральск) и в ГАУ «КЦСОН «Малахит» (Екатеринбург). Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ведомство «даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также о защите населения и территорий от лесных пожаров». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По последним данным ГУ МЧС России по региону, угроза населённым пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовка снята. Вертолёт совершил 18 сбросов воды в район садовых товариществ №№79 и 82, после чего отправился в пункт постоянной дислокации.

Больше о пожарах, которые бушуют в Свердловской области, читайте в материале «Как на самом деле тушат пожары в лесах Свердловской области?»