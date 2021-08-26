После шести температурных рекордов подряд в Екатеринбурге начнёт холодать

Лето подходит к своему логичному завершению, теперь в городе начнёт холодать. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге заканчивается лето. Последним жарким днём, в который был побит шестой температурный рекорд подряд, стало 25 августа.

Рекорды фиксировались с 21 по 25 августа включительно. Воздух в уральской столице прогревался до +34,2°С, +35,3°С, +34,1°С, +35,8°С, +35,2°С и +32,8°С соответственно. Предыдущие высшие показатели в указанные дни были зарегистрированы в 1934, 1935, 2016, 1923, 1976 и 1981 годах.

Среда стала последним столь жарким днём в Екатеринбурге. Как рассказала "Областной газете" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, лето подходит к своему логичному завершению, теперь в городе начнёт холодать. В свою очередь на территории Свердловской области с погодой не всё так однозначно. К примеру, на юге региона столбики термометров ещё будут подниматься до +30°С.

Однако, осень возьмёт своё. В ближайшее время местами на Среднем Урале ожидаются кратковременные дожди, где-то пройдут грозы с градом. При этом класс высокой и чрезвычайной пожарной опасности сохранится в большинстве территорий региона.

"Ветер сменит направление с южного на северо-западное, на Урал поступит прохладный, менее задымлённый природными пожарами воздух. Температура воздуха опустится на 15°. В заключительный период августа (29-31 августа) ожидается прохладная погода: ночью 3-8°, днём 13-18°", - заявила синоптик, добавив, что в начале осени станет теплее на 3-5 градусов.

Напомним, в этом году в Свердловской области зафиксировано самое долгое лето в истории метеонаблюдений. Оно длится уже почти три с половиной месяца. Обычное уральское лето длится около двух месяцев - с 15 июня по 15 августа.