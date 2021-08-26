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26 августа 2021, 10:30

Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога

Владимир Путин

Владимир Путин провёл встречу в режиме видеоконференции. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в стране Годом педагога. С таким предложением выступила одна из участниц встречи главы государства с представителями общественности Екатерина Гришина.

Владимир Путин одобрил инициативу, сообщает пресс-служба Кремля. «Это хорошая идея, хорошее предложение. В 2023 году мы будем отмечать 200-летие Ушинского Константина Дмитриевича. Это один из основателей российской педагогики. Можно так и сделать, 2023 год объявить Годом педагога. Давайте сделаем это. Сегодня тоже с коллегами поговорю на этот счёт. Спасибо большое за предложение», - сказал российский лидер и поблагодарил участницу встречи за предложение.

Между тем, в феврале Владимир Путин одобрил идею объявить 2023 год Годом математики. «Областная газета» писала, что с такой инициативой выступил абсолютный победитель конкурса «Учитель года - 2020» Михаил Гуров.

«2023 год действительно рассматривается в Правительстве как год, который можно объявить Годом математики. Безусловно, если вы ещё как победитель такого престижного конкурса, будучи математиком, ставите об этом вопрос, мы это поддержим», - сказал Владимир Путин.

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Областная газета Свердловской области

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