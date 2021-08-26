Петербургская компания построит инженерные сути для Универсиады в Екатеринбурге за 800 миллионов

"Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Фото: Александр Зайцев.

ЕМУП "Водоканал" завершил конкурс на определение подрядчика, который займётся строительством инженерных сетей для летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга ООО "Сэнс-сервис".

Всего на участие в конкурсе были поданы две заявки - от "Сэнс-сервиса" и от екатеринбургской компании АО "Трест УТСС".

Как сказано на сайте госзакупок, максимальная цена закупки составляла 809 332 766 рублей. Санкт-Петербургская компания предложила выполнить работы за 809 172 840, в то время как уральское предприятие за 793 146 111 рублей. В итоге заказчик отдал предпочтение компании "Сэнс-сервис".

ЕМУП "Водоканал" объясняет это решение тем, что при выборе подрядчика цена не была решающим показателем.

"Мы смотрели на опыт каждого предприятия. Да, "Трест УТСС" - это очень большая и зарекомендовавшая себя компания, но они специализируются больше на строительстве дорог. А вот у "Сэнс-сервиса" гораздо больше опыта при прокладке именно инженерных сетей", - пояснили "Областной газете" в "Водоканале".

Также отмечается, что компания "Трест УТСС" осталась недовольна результатами закупки и подала жалобу в УФАС, однако антимонопольная служба не выявила нарушений при проведении закупки.

Отметим, что для объектов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей.

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