Темы дня

Общество
26 августа 2021, 13:00

Петербургская компания построит инженерные сути для Универсиады в Екатеринбурге за 800 миллионов

Строительство трубопровода

"Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей. Фото: Александр Зайцев.

ЕМУП "Водоканал" завершил конкурс на определение подрядчика, который займётся строительством инженерных сетей для летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга ООО "Сэнс-сервис".

Всего на участие в конкурсе были поданы две заявки - от "Сэнс-сервиса" и от екатеринбургской компании АО "Трест УТСС".

Как сказано на сайте госзакупок, максимальная цена закупки составляла 809 332 766 рублей. Санкт-Петербургская компания предложила выполнить работы за 809 172 840, в то время как уральское предприятие за 793 146 111 рублей. В итоге заказчик отдал предпочтение компании "Сэнс-сервис".

ЕМУП "Водоканал" объясняет это решение тем, что при выборе подрядчика цена не была решающим показателем.

"Мы смотрели на опыт каждого предприятия. Да, "Трест УТСС" - это очень большая и зарекомендовавшая себя компания, но они специализируются больше на строительстве дорог. А вот у "Сэнс-сервиса" гораздо больше опыта при прокладке именно инженерных сетей", - пояснили "Областной газете" в "Водоканале".

Также отмечается, что компания "Трест УТСС" осталась недовольна результатами закупки и подала жалобу в УФАС, однако антимонопольная служба не выявила нарушений при проведении закупки.

Отметим, что для объектов Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году, "Водоканал" должен будет построить порядка 15 км сетей.

Читайте также:

ЕМУП "Водоканал" возьмёт кредит в 500 миллионов на Универсиаду

Сюжет

Универсиада-2023 в Екатеринбурге
Столица Урала выбрана местом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.08.2021, 13:15 / Общество
Из-за лесного пожара эвакуировали 150 пациентов ковидного госпиталя в Первоуральске
26.08.2021, 13:03 / Общество
Топ-5 развивающих онлайн-игр для девочек
26.08.2021, 13:00 / Общество
Петербургская компания построит инженерные сути для Универсиады в Екатеринбурге за 800 миллионов
26.08.2021, 12:11 / Общество
После шести температурных рекордов подряд в Екатеринбурге начнёт холодать
26.08.2021, 11:35 / Спорт
Михаил Асташов - паралимпийский чемпион по велоспорту в гонке преследования на 3000 метров