Более 4 тысяч свердловских правоохранителей обеспечат правопорядок в День знаний

Большинство линеек в Свердловской области пройдёт на свежем воздухе. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области 1 сентября откроют двери 2 720 учебных заведений, в том числе 1 060 школ. К охране общественного порядка в День знаний привлекут более 4 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии.

Предполагается, что из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство праздничных линеек пройдёт на свежем воздухе. Только в 10 образовательных учреждениях мероприятия состоятся в классах. Всего к учебному процессу 1 сентября на Среднем Урале приступят порядка 1 млн 60 тысяч человек в различных образовательных учреждениях (за исключением вузов), рассказали «Областной газете» в региональном министерстве образования и молодёжной политики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в регионе будет проведена профилактическая акция «Внимание – дети!». Госавтоинспекторы проверят состояние подъездных путей к учебным заведениям, тротуаров, пешеходных переходов, школьных автобусов.

Руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых отметил, что каждое образовательное учреждение проверят на пожарную и антитеррористическую безопасность. Он заявил о необходимости сообщать в полицию о подозрительных автомобилях или людях, находящихся вблизи школ, детсадов, колледжей, техникумов, училищ, учреждений допобразования.

Всего в новом учебном году в школы Свердловской области отправятся 515 тысяч детей и подростков, из них 61 тысяча первоклашек.

Напомним, в прошлом году из-за высокой угрозы распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге были отменены все линейки и массовые мероприятия на 1 сентября. Как писала «Областная газета», это не помешало детям и подросткам отметить День знаний на свежем воздухе.

Между тем, по количеству новых случаев заражения коронавирусом в течение суток Средний Урал остаётся в числе лидеров. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 на 26 августа, больше всего заболевших за минувшие 24 часа выявили в Москве (+1 712), Санкт-Петербурге (+1 301), Подмосковье (+726), Свердловской (+531) и Ростовской (+479) областях.

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