Правительство РФ продлило сроки ликвидации Роспечати и Россвязи до 1 ноября

Изначально структуры планировалось ликвидировать до 30 июня 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении сроков ликвидации Роспечати и Россвязи до 1 ноября. Изначально структуры планировалось ликвидировать до 30 июня 2021 года.

"Продлить до 1 ноября 2021 года срок завершения ликвидационных мероприятий в отношении упраздненных Роспечати и Россвязи", - говорится в распоряжении. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также к этому сроку председателям ликвидационных комиссий нужно будет предоставить в российское Казначейство ликвидационные балансы на дату завершения проведения ликвидационных мероприятий и уведомления о снятии с учёта в налоговых органах.

Напомним, в ноябре 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Такое решение было принято в целях совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров и оптимизации полномочий и численности федеральных госслужащих.

В декабре того же года председатель Правительства РФ поручил ликвидировать структуры до 30 июня 2021 года. О том, почему срок ликвидации был продлён спустя почти два месяца после истечения первоначального срока, неизвестно.