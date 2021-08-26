Власти Екатеринбурга не спешат возвращать парковку на площадь 1905 года

Вместо парковки на площади сейчас работает фестиваль "Атмосфера". Фото: Нина Георгиева.

В Екатеринбурге продлили фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Он будет принимать посетителей ещё три дня, до 29 августа включительно.

Данную информацию "Областной газете" подтвердили организаторы мероприятия и пресс-секретарь мэрии.

Для горожан, которые не успели посетить площадку, это хорошая возможность. А вот для екатеринбуржцев, привыкших пользоваться парковкой, потеря бесплатного машиноместа. При этом, как долго последним придётся оставлять автомобиль не на площади 1905 года, не известно.

Сперва в горадминистрации заявили, что демонтаж "Атмосферы" будет проходить в ближайшие выходные и уже с 1 сентября планируется открыть парковку. Однако позже из-за продления работы фестиваля, все планы сдвинулись.

"Скорее всего демонтаж продлится до конца следующей недели. Пока точных дат открытия парковки нет", - сообщили "ОГ" в мэрии, добавив, что в следующие выходные на площади развернётся ярмарка.