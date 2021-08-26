Фонд защиты прав дольщиков сможет создавать компании в регионах для завершения долгостроев

Для завершения строительства Фонд сможет открывать компании. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление "О внесении изменений в устав публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Теперь эта организация сможет создавать в регионах компании для завершения строительства долгостроев.

Подписанный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из постановления следует, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства теперь будет иметь возможность создавать на территории РФ коммерческие и некоммерческие организации, вносить в уставной капитал таких организаций земельные участки с находящимися на них неотделимыми улучшениями, переданные Фонду по основаниям, предусмотренным статьёй 201 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Также если завершение строительства объекта невозможно в связи с ограничениями законодательством РФ, фонду разрешено финансировать строительство на ином земельном участке, которое находится в государственной или муниципальной собственности, говорится в документе.

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