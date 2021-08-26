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Общество
26 августа 2021, 16:34

В России выпустили в обращение почтовую марку с изображением медиков

Почтовая марка

Эскиз разработан екатеринбургским художником Галиной Назаренко. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В России вышла в обращение почтовая марка "Герои нашего времени" с изображением медработников и волонтёра. Эскиз разработан екатеринбургским художником Галиной Назаренко.

Работа екатеринбурженки победила во Всероссийском конкурсе "Образ современной России". Организаторам пришлось выбирать лучший эскиз из 1 750 рисунков.

В конкурсе принимали участие как профессиональные художники, так и студенты профильных вузов. Размер марки составляет 37х37 мм, номинал - 24 рубля, а общий тираж - 135 тысяч.

В свердловском минздраве отметили, что в такое тяжёлое время медикам будет полезна любая моральная поддержка.

"Медицинские работники и волонтёры сейчас выполняют незаменимую роль в обществе. Любая поддержка в этот период важна, как никогда. А почтовая марка может добраться на любое расстояние, чтобы поддержать близкого человека, где бы он не находился", - передаёт слова представителя министерства департамент информполитики Свердловской области.

Также в обращение были выпущены марки второго победителя - жительницы Санкт-Петербурга Анастасии Волошенко. Её работой была почтовая марка с изображение медведя на фоне российского триколора, которую выпустили тиражом 198 тысяч.

Областная газета Свердловской области

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