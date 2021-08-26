В Кремле не исключают внесения изменений в закон об иноагентах

Дмитрий Песков отметил, что признание СМИ иноагентом не означает его закрытие или введение ограничений на его работу. Фото: пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу закона об иноагентах. Он заявил, что при необходимости законодательство в этой сфере может быть скорректировано.

По словам Дмитрия Пескова, нередко в ходе правоприменительной практики некоторых законов выявляются моменты, которые требуют правок.

"Если, действительно, "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", - передаёт слова пресс-секретаря Президента РФ ТАСС.

Один из журналистов задал Дмитрию Пескову вопрос, касающийся несовершенства законодательства: почему добровольное финансирование СМИ или НКО из-за рубежа может считаться поводом, чтобы признать организацию иноагентом, но при этом российским чиновникам в некоторых случаях разрешается сохранить двойное гражданство, если отказаться от него по тем или иным причинам невозможно. Пресс-секретарь пояснил, что исключение для двойного гражданства действует только в случаях с украинским гражданством, когда человек в силу политических обстоятельств не может от него отказаться.

Также Дмитрий Песков напомнил, что организации, названные иноагентом, могут выйти из этого статуса, а признание СМИ иноагентом не означает его закрытие или введение ограничений на его работу.

"Средство массовой информации продолжает пользоваться всеми положениями, правами и обязанностями, которые накладываются на него по российскому закону о СМИ", - заявил он.