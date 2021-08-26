Свердловское МЧС четвёртый день подряд предупреждает о непогоде

Спасатели продлевают штормовое предупреждение на территории региона уже четвёртый день подряд. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Свердловской области вновь предупредили о непогоде. 27 августа местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями свердловчанам необходимо помнить о мерах безопасности. В частности, при сильном ветре не стоит стоять около домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Автовладельцам не рекомендуется парковать машины вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В региональном ГУ МЧС России напоминают, что в период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Необходимо быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

Отметим, что спасатели продлевают штормовое предупреждение на территории региона уже четвёртый день подряд.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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