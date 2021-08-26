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26 августа 2021, 18:32

В России скорректируют условия выплат пособий на детей от трёх до семи лет

Семья и деньги

Новые правила позволят реже получать отказы в выплатах. Фото: Павел Ворожцов

Министерство труда РФ готовит изменения в правила выплат социальных пособий, которые позволяют отказывать в выплате некоторых социальных пособий людям с существенным имуществом. Они должны улучшить качество адресной помощи.

Это изменение коснётся выплат на детей от трёх до семи лет, а также беременных женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и одиноких родителей. Поправки позволят не учитывать при назначении помощи автомобили, находящиеся в розыске или под арестом. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина газете "Известия". Поправки планируют внести до конца года.

Ранее право на пособие терялось, если у членов семьи есть два и более автомобиля. Многодетные семьи и семьи с инвалидами могут получать выплаты, имея три и более машин. Также не учитывается транспорт, который был получен как способ социальной поддержки.

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Областная газета Свердловской области

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В России скорректируют условия выплат пособий на детей от трёх до семи лет