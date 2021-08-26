Свердловчане оценили президентские выплаты пенсионерам по 10 тысяч рублей

Общественники считают, что такая мера поддержки очень необходима пожилым людям. Фото: Алексей Кунилов.

Общественные деятели Свердловской области высказались о выплатах, учреждённых Президентом России Владимиром Путиным, по 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Общественники считают, что такая мера поддержки очень необходима пожилым людям.

Председатель Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных отметил, что пенсионеры являются одной из самых уязвимых категорий населения и лишние деньги им никогда не помешают.

"Эти выплаты важны для общества. Я говорю это, как военный пенсионер. Кто-то может заработать, а пенсионеры – нет. Это люди пожилого возраста, они не могут работать, им сложно куда-то устроиться, если им это необходимо. У них, как у гражданских пенсионеров, так и у военнослужащих, всегда есть незапланированные расходы", – сказал он.

Инициативу Президента также поддерживает председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов войны Юрий Судаков. При это он считает, что главе государства следовало бы сделать такую выплату ежемесячной.

"Шаг хороший. Это необходимая поддержка. Но хочу пожелать, чтобы такая выплата стала ежемесячной, пусть не по 10 тысяч рублей, меньше. В этих средствах люди действительно нуждаются. Я говорю не только о военных пенсионерах, но и о представителях других профессий бюджетной сферы, учителях, медицинских работниках, полицейских и других", – заявил Судаков.

По мнению Героя России Сергея Воронина, назначение подобных выплат помогает людям чувствовать поддержку государства. Он также считает, что выплаты в 10 тыс. рублей появились из-за существенного превышения инфляцией ожидаемых показателей.

"Многие думают: "10 тысяч – небольшая сумма". Но, зачастую этих денег может не хватать для самого необходимого. Поэтому я считаю, что введение таких выплат, – очень важный момент и в очень нужное время. Люди смогут купить лекарственные препараты, отдельные продукты питания, возможно, оплатить коммунальные услуги", – отметил Сергей Воронин.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже сегодня, 24 августа, соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единоразовые выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей.

До конца следующей недели выплаты получат порядка 30,7 млн пенсионеров.

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Владимир Путин заявил, что силовики и курсанты также получат выплаты по 15 тысяч для военных.