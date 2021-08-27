Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении следователя из Екатеринбурга

Житель столицы Урала попросил Президента России уволить следователя. Фото: пресс-служба Кремля

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении заместителя руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга. В 2019 году между следователем и местным жителем произошёл конфликт на АЗС.

Служебную проверку в отношении Артёма Халилова поручено провести центральному аппарату СК России. В свою очередь доложить о проведённых следственных действиях по уголовному делу по признакам преступления по ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) необходимо руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому, говорится на сайте ведомства.

Ранее адвокат второго участника конфликта на автозаправочной станции Антона Истомина Сергей Колосовский (входит в коллегию адвокатов Свердловской области) рассказал о деле в Facebook.

"Поскольку дело приобрело федеральный резонанс, мы хотим его достойно и логично завершить. Итогом должно быть, в нашем понимании, увольнение начальника следственного отдела – скандалиста с заправки", - заявил он. В своём посте адвокат также сообщил, что несмотря на "непристойное поведение" Халилова, руководством следственного комитета он был избавлен от ответственности и даже повышен в звании – стал майором юстиции.

В завершении Колосовский добавил, что Истомин принял решение обратиться непосредственно к Президенту РФ с просьбой защитить граждан от Халилова и ему подобных.