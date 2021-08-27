Россия сняла все ограничения на полёты в Доминикану, Чехию и Южную Корею

Российские авиакомпании пока не возобновляют рейсы с этими странами

Россия с сегодняшнего дня сняла все запреты на авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей, которое было прервано из-за пандемии COVID-19. Кроме того, будет увеличено количество регулярных рейсов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Между тем российские авиакомпании пока не заявляли о намерении возобновить полёты в какую-либо из открывшихся сегодня стран, передаёт РИА «Новости».

Напомним, Россия с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как писала «Областная газета», исключение было сделано для вывозных, а также грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Также были разрешены перегоны пустых самолётов для техобслуживания, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки или смены экипажа, а также полёты по отдельным решениям Правительства РФ.

Все ограничения в отношении авиасообщения с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей теперь сняты. Такое решение было принято по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Ранее минздрав Чехии распорядился исключить Россию из списка стран с высоким риском инфицирования коронавирусом.

Желающим посетить Доминикану туристам не нужно сдавать ПЦР-тест ни перед выездом ни по прилёту в Доминикану. Выборочно по прибытии проводятся дыхательные экспресс-тесты. До вылета надо будет заполнить онлайн-форму и получить два QR-кода - на въезд и выезд.

Южная Корея и Чехия не принимают туристов из РФ. Однако в эти страны можно приехать на лечение или учёбу, а также со срочными гуманитарными целями, сообщает АТОР.

Вместе с тем, ограничения по авиасообщению с Танзанией продлили до 2 сентября включительно, сообщает Правительство РФ.

Ранее стало известно, что РФ возобновляет авиасообщение с курортами Египта.

В конце июля «Облгазета» составила полный наглядный список стран, где сейчас могут отдохнуть наши туристы.