Опубликован график каникул в школах Екатеринбурга в 2021/2022 учебном году

Для первоклассников запланированы дополнительные каникулы. Фото: Павел Ворожцов.

Школам Екатеринбурга даны рекомендации по срокам каникул в 2021/2022 учебном году. Примерный график отдыха учащихся представил местный департамент образования.

Согласно опубликованным данным, осенние каникулы продлятся с 1 по 7 ноября 2021 года. Дольше всего школьники традиционно будут отдыхать в зимние каникулы – 9 дней – с 1 по 09 января 2022 года. Весной рекомендуется организовать перерыв в занятиях с 21 до 27 марта.

Для первоклассников запланированы дополнительные каникулы. Они смогут отдохнуть в середине третьей четверти, а именно в период с 7 по 13 февраля.

Отмечается, что руководители муниципальных школ вправе самостоятельно разработать календарный учебный график своей организации.

Добавим, в Свердловской области 1 сентября откроют двери 2 720 учебных заведений, в том числе 1 060 школ. Всего к учебному процессу приступят порядка 1 млн 60 тысяч человек в различных образовательных учреждениях (за исключением вузов).

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