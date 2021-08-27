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27 августа 2021, 13:20

День народов Среднего Урала в 2021 году пройдёт онлайн

Люди в национальных костюмах

В Свердловской области проживает более 160 народов. Фото: Станислав Савин

В Свердловской области в первое воскресенье сентября пройдёт День народов Среднего Урала. Из-за коронавирусных ограничений его, как и в 2020 году, проведут онлайн.

В этом году праздник пройдёт 5 сентября. Все праздничные мероприятия будут транслироваться в эфире "Областного телевидения". Общий хронометраж составит более 150 минут. За это время зрителям расскажут о культуре, кухне, традициях и обычаях народов, людях, проживающих на территории Среднего Урала, а также покажут поздравления от руководителей национально-культурных объединений.

Кроме того, мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут во всех муниципальных образованиях: в библиотеках, домах культуры, на открытых площадках. Так, например, 28 августа в Екатеринбурге по адресу ул. Монтажников, 4 состоится открытие волейбольного турнира, организованного кыргызской диаспорой "Кыргызстан-Урал". Помимо соревнования для мужчин и женщин в рамках мероприятия состоится концерт национальных танцев и песен.

Напомним, в прошлом году большинство мероприятий Дня народов Среднего Урала также прошли онлайн.

Областная газета Свердловской области

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