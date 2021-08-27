Екатеринбургский ДИВС отремонтируют за 280 миллионов

Капремонт Дворца игровых видов спорта будет оплачен из регионального бюджета. Фото: Алексей Кунилов.

Руководство Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге объявило конкурс на проведение ремонта ДИВСа. На это готовы выделить 280 млн 279 тыс. рублей.

Согласно документации конкурса, размещённой на портале госзакупок, подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт помещений блока "А": холлы, коридоры, главную спортивную арену, санузлы, раздевалки для спортсменов с душевыми и туалетами, судейские комнаты, медицинский кабинет и лестницы.

Также отмечается, что в период проведения международных мероприятий, вроде чемпионата мира по волейболу и Универсиады-2023, все системы ДИВСа должны работать бесперебойно. При этом сами помещения должны быть приведены в соответствие с требованиями FISU и FIVB.

Первый этап ремонтных работы должен быть завершён к марту 2022 года.

Капремонт Дворца игровых видов спорта будет оплачен из регионального бюджета. Итоги конкурса подведут 14 сентября.

Напомним, в середине августа власти Свердловской области выделили на реконструкцию екатеринбургского стадиона "Динамо" 25 миллионов рублей. Объект будут готовить к Универсиаде-2023.