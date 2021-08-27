Владимир Путин поздравил россиян с Международным днём бокса

Профессиональный праздник спортсменов отмечается с 2017 года. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин поздравил всех любителей бокса с V Международным днём этого вида спорта. Профессиональный праздник спортсмены отмечают с 2017 года.

Глава государства отметил, что в России этот зрелищный, яркий вид единоборств по праву пользуется особой популярностью. По словам российского лидера, бокс требует от человека не только выносливости и отличной подготовки, но и воспитывает волю, закаляет характер, учит идти только вперёд и побеждать, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уверен, что нынешний День бокса порадует профессионалов и любителей спорта насыщенной и интересной программой, послужит продвижению ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Успехов вам и всего наилучшего», - обратился Владимир Путин к боксёрам и любителям этого вида спорта.

В Федерации бокса России (ФБР) напомнили, что впервые этот праздник в России отметили в 2017 году. С 2018 года День бокса был официально признан Международной ассоциацией бокса (AIBA). ФБР подчеркнули, что сегодня по всей стране проходят массовые открытые тренировки с участием представителей Совета чемпионов ФБР, а также известных боксёров и тренеров.