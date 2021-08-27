Губернатор оценил возможности развития Полевского

В новостройке будет 61 квартира. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В ходе рабочей поездки в Полевской глава Свердловской области встретился с местными жителями и оценил возможности развития муниципалитета. Речь шла о расселении аварийного жилья и строительстве новых школ, в частности, в городском микрорайоне Зелёный Бор.

Среди тех кто пришёл обсудить планы по школьному строительству, был Герой России Дамир Юсупов, который живёт в Полевском со своей семьёй. Участники рабочей встречи прогулялись по микрорайону и осмотрели предполагаемое место строительства будущей школы.

Также они посетили стройку пятиэтажки, в которую вскоре переедут жители аварийных домов, а также дети-сироты. Первая секция была сдана в 2018 году, вторую – на 61 квартиру – планируется достроить до конца года. Это позволит расселить семь домов, в которых проживают 55 человек. Остальные квартиры распределят среди сирот.

Как писала «Областная газета», вчера, 26 августа, стало известно, что пять населённых пунктов Свердловской области вошли в число победителей V Всероссийского конкурса на лучшие проекты благоустройства в малых городах и исторических поселениях – 2022. Среди них оказался и Полевской.

Здесь благоустроят улицу Коммунистическую, которую жители называют «Коммунка». На этот проект выделят грант в 80 миллионов рублей. В основе благоустройства - идея восстановления исторического каркаса северной части города.