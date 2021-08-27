В Свердловской области за установку батутов теперь надо будет платить

Сезонные аттракционы портят общий вид города. Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области утвердил новый порядок выдачи разрешений на использование земель. Эти правила будут регулировать установку сезонных аттракционов.

Теперь, чтобы установить батуты, пункты велопроката, зарядные станции, необходимо пройти конкурентные процедуры. Также установлены сроки действия таких разрешений. Например, сезонные аттракционы могут размещаться не более пяти месяцев, сообщили в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Изменения также предусматривают обязанность вносить плату за землю для объектов, которые служат для извлечения прибыли. С 1 сентября в отношении таких участков можно будет получить только одно разрешение на один вид использования. Лица, получающие документ на сезонные аттракционы, должны будут обеспечить государственную регистрацию объекта по месту установку.

Напомним, власти региона в июле анонсировали принятие такого решения. Установка аттракционов в центре города - животрепещущая проблема для екатеринбуржцев. В середине лета в сквере рядом с Ельцин Центром, в котором тогда шло благоустройство, прямо на газоне появился батут. Многих горожан возмутило, что на облагороженной территории установили аттракцион, который портит окружающий вид. Как оказалось, владелец батута установил его на абсолютно законных основаниях - разрешение на пользование землёй он получил в МУГИСО.