Темы дня

Общество
29 августа 2021, 09:18

Названа дата возобновления ярмарки на главной площади Екатеринбурга

ярмарки

В эти выходные ярмарки будут работать в 22 свердловских муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге возобновит свою работу через неделю. Торговые ряды на площади 1905 года появятся 4 и 5 сентября.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. Изданию также уточнили, что тематика ярмарки - праздник урожая.

Добавим, указанные даты также прописаны в плане проведения ярмарок на 2021 год. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Напомним, сейчас на главной площади уральской столицы действует фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Его продлили до 29 августа включительно. Зелёный оазис планируется разобрать до конца следующей недели. Когда на площадке откроется привычная для горожан парковка пока не ясно.

С полным списком ярмарочных площадок, действующий в последние выходные лета на территории Свердловской области, можно ознакомиться здесь.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.08.2021, 09:18 / Общество
Названа дата возобновления ярмарки на главной площади Екатеринбурга
28.08.2021, 19:33 / Общество
Министр опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников
28.08.2021, 17:23 / Общество
На трассе «Екатеринбург – Тюмень» организовали реверсивное движение
28.08.2021, 16:27 / Общество
Пожар в центре Екатеринбурга переполошил горожан
28.08.2021, 15:25 / Общество
COVID-19 в России подхватили ещё 19 411 человек