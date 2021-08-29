Названа дата возобновления ярмарки на главной площади Екатеринбурга

В эти выходные ярмарки будут работать в 22 свердловских муниципалитетах. Фото: Павел Ворожцов.

Ярмарка выходного дня в Екатеринбурге возобновит свою работу через неделю. Торговые ряды на площади 1905 года появятся 4 и 5 сентября.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе мэрии. Изданию также уточнили, что тематика ярмарки - праздник урожая.

Добавим, указанные даты также прописаны в плане проведения ярмарок на 2021 год. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Напомним, сейчас на главной площади уральской столицы действует фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Его продлили до 29 августа включительно. Зелёный оазис планируется разобрать до конца следующей недели. Когда на площадке откроется привычная для горожан парковка пока не ясно.

С полным списком ярмарочных площадок, действующий в последние выходные лета на территории Свердловской области, можно ознакомиться здесь.