Жителей Ревды будут поощрять за вакцинацию от коронавируса

Победители смогут посещать фитнес-центры бесплатно. Фото: Алексей Кунилов

В Ревде стартовала акция по поощрению жителей города, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Победителей розыгрыша определят с помощью лототрона.

В пресс-службе мэрии Ревды сообщили, что соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации Александр Краев. В лототрон опустят порядковые номера, которые были присвоены гражданам при вакцинации .

Предполагается, что розыгрыш будет ежемесячным, начиная с сентября. Участники могут рассчитывать на посещение спортивных учреждений. Каждый месяц будут раздавать 5 таких сертификатов.

В розыгрыше смогут принять участие ревдинцы, поставившие первый или второй компонент двухкомпонентной вакцины или разово однокомпонентную вакцину, начиная с августа 2021 года. Акция по розыгрышу призов будет проходить в течении 5 дней после окончания календарного месяца. О времени и месте проведения розыгрыша участники будут уведомлены на сайте администрации и в официальных группах мэрии в социальных сетях.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила проведения всероссийского розыгрыша среди привитых от коронавируса россиян. Всего было запланировано разыграть 1 000 призов по 100 тысяч рублей.

Лотерею проведут с 1 сентября по 1 декабря. Принять участие смогут лица старше 18 лет, которые полностью привились от COVID-19 до начала лотереи. Розыгрыш проведут на основании Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Читайте также:

В Сверрдловской области обновили график выездных вакцинаций в ТЦ до 3 сентября.