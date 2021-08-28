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28 августа 2021, 19:33

Министр опроверг информацию об обязательной вакцинации школьников

школьник

Первое сентября пройдёт в обычном режиме. Фото: Алексей Кунилов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов опроверг данные о том, что школьников допустят к занятиям только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.

Глава ведомства пояснил, что никто не выдавал разрешения на вакцинацию детей. Потому он счёл сам вопрос абсурдным. «У нас ещё не зарегистрирована вакцина для детей, сейчас идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», - сказал он, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании 28 августа.

Ранее был опубликован график каникул в школах Екатеринбурга в 2021/2022 учебном году.

Областная газета Свердловской области

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