Владимир Путин поздравил россиян с Днём шахтёра

Он обратился к работникам шахт. Фото: пресс-служба Кремля

Профессиональный праздник День шахтёра в России отмечается в последнее воскресенье августа. В 2021 он выпал на 29 августа.

Празднование Дня шахтёра было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с профессиональным праздником. По мнению главы государства, этот день был учреждён в знак большого и искреннего уважения к людям, работающим в горнодобывающей промышленности.

"Во все времена представителей горняцкой профессии отличали особые личные, человеческие качества: выдержка, мужество, упорство и товарищеская взаимовыручка. Вы по праву гордитесь своей принадлежностью к сплочённому шахтёрскому братству", - сказал Владимир Путин.

В шахтах Свердловской области трудится около 27 тысяч работников горнодобывающих предприятий: Высокогорского и Качканарского горно-обогатительных комбинатов, Богословского, Малышевского и Березовского рудоуправлений, АО "Сафьяновская медь", АО "Севуралбокситруда" и других.

В преддверии праздника "Областная газета" рассказала, как работают современные проходчики "Естюнинской" – самой молодой нижнетагильской шахты.