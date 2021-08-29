Темы дня

Общество
29 августа 2021, 16:16

В работе детских лагерей Свердловской области за лето выявили более 1 700 нарушений

Тарелки с едой

Большинство из них касаются питания. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за лето в работе детский лагерей выявили более 1 700 нарушений. Большинство из них касаются организации питания.

Организаторам питания выписали 150 штрафов, ещё 175 взысканий направили в адрес поставщиков продуктов питания. 

На втором месте по частоте нарушений оказалось соблюдение санитарных норм. Нарушение профилактики COVID-19 оказалось в числе аутсайдеров - лишь 0,5% нарушений было связано с противодействием распространению коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Общий размер наложенных штрафов составил три миллиона рублей. Также санитарные врачи забраковали около четырёх тонн продуктов, которые отправляли в детские оздоровительные лагеря.

Читайте также:

В Екатеринбурге 20 августа стартует запись детей в секции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.08.2021, 18:49 / Спорт
За выходные российский паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей
29.08.2021, 18:16 / Общество
Заморозки до -2 °C придут в Свердловскую область в начале недели
29.08.2021, 17:49 / Общество
В Свердловской области форум "Армия-2021" посетило 50 тысяч человек
29.08.2021, 17:05 / Общество
В Екатеринбурге на мусорку выкинули мешки с посылками
29.08.2021, 16:41 / Общество
В пригороде Екатеринбурга поезд насмерть сбил мужчину