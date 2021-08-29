В работе детских лагерей Свердловской области за лето выявили более 1 700 нарушений

В Свердловской области за лето в работе детский лагерей выявили более 1 700 нарушений. Большинство из них касаются организации питания.
Организаторам питания выписали 150 штрафов, ещё 175 взысканий направили в адрес поставщиков продуктов питания.
На втором месте по частоте нарушений оказалось соблюдение санитарных норм. Нарушение профилактики COVID-19 оказалось в числе аутсайдеров - лишь 0,5% нарушений было связано с противодействием распространению коронавируса. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева.
Общий размер наложенных штрафов составил три миллиона рублей. Также санитарные врачи забраковали около четырёх тонн продуктов, которые отправляли в детские оздоровительные лагеря.
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