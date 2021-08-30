Стало известно о смерти Героя России Романа Шадрина

В Свердловской области умер Герой России, генерал-майор запаса, председатель общественной организации «Герои Урала» Роман Шадрин. Ему было 54 года.
Он скончался скоропостижно от тяжёлой болезни. Печальное известие «Областной газете» сообщила исполнительный директор региональной общественной организации «Герои Урала» Наталия Шмидько.
У Романа Шадрина осталась жена и пятеро детей.
Напомним, в мае 2021 года Герой России дал «ОГ» эксклюзивное интервью. Он рассказал изданию, как формируется готовность к подвигу? Трудно ли даётся переход от войны к миру? Что значат в судьбе воина любовь и семья? Каков он, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса, помощник вице-губернатора Свердловской области и председатель общественной организации «Герои Урала», в повседневной жизни?
Досье «ОГ»
Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковской Ростовской области.
- В 1984 году окончил среднюю школу №2 Лихославля Тверской области.
- В 1988 году окончил Казанское высшее танковое командное училище.
Места службы:
- Группа советских войск в Германии (1988-1993);
- Северо-Кавказский военный округ (1993-1996);
- Республика Армения (1999);l Северная Осетия (1999-2002);
- Чеченская Республика (2002-2004);
- Калужская область (2004);
- Екатеринбург (2005-2013).
- В 1999 году окончил военную академию им. М.В. Фрунзе.
- С 2013 по 2018 год – начальник управления Рособоронзаказа по УрФО.
- С 2015 по 2019 год – директор ЦПКиО им. В.В. Маяковского.
- С 2013 по 2018 год – депутат Екатеринбургской городской думы.
- С ноября 2019 года – помощник вице-губернатора Свердловской области.