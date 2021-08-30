Стало известно о смерти Героя России Романа Шадрина

У Романа Шадрина осталась жена и пятеро детей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области умер Герой России, генерал-майор запаса, председатель общественной организации «Герои Урала» Роман Шадрин. Ему было 54 года.

Он скончался скоропостижно от тяжёлой болезни. Печальное известие «Областной газете» сообщила исполнительный директор региональной общественной организации «Герои Урала» Наталия Шмидько.

У Романа Шадрина осталась жена и пятеро детей.

Напомним, в мае 2021 года Герой России дал «ОГ» эксклюзивное интервью. Он рассказал изданию, как формируется готовность к подвигу? Трудно ли даётся переход от войны к миру? Что значат в судьбе воина любовь и семья? Каков он, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса, помощник вице-губернатора Свердловской области и председатель общественной организации «Герои Урала», в повседневной жизни?