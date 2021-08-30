Огнеборцы ликвидировали крупный природный пожар в Первоуральском ГО

Лес горел на площади 100 гектаров. Фото: Галина Соловьёва

В Первоуральском городском округе ликвидирован лесной пожар вблизи деревни Хомутовка. Огонь бушевал на площади 100 гектаров.

Возгорание произошло в 15:45 25 августа. По поручению губернатора Свердловской области для координации действий сил и средств на месте работали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и глава Первоуральского городского округа Игорь Кабец.

При тушении возгорания использовался вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. На земле с огнём боролись более 80 человек личного состава «Авиалесоохраны» и МЧС, 16 единиц техники, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

По фактам возникновения природных пожаров в Первоуральском городском округе было возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст.261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности»).

В целях безопасности граждан спасателям пришлось эвакуировать 56 жителей садового товарищества №82, расположенного вблизи места возгорания, а также детей и сотрудников санаторно-оздоровительного лагеря на базе санатория-профилактория «Лесная сказка». Прокуратура организовала проверку.

Как писала «Областная газета», по данным на утро 30 августа на территории региона действовали 46 природных пожаров, 37 из них были локализованы. Ликвидировано 10 возгораний. По данным Авиалесоохраны, общая площадь пожаров на землях лесного фонда составляет 7 823 гектара.

В ликвидации ландшафтных пожаров принимают участие 909 человек личного состава лесоохраны и МЧС, задействовано 221 единица техники, в том числе 42 пожарные машины, 12 бульдозеров, 42 трактора.

Выяснением причин возникновения природных пожаров вблизи населённых пунктов и поиском виновников занимались 176 патрульных и манёвренных групп. В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнём в лесах и на личных участках запрещены.