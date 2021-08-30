Стало известно время и место прощания с Героем России Романом Шадриным

Эта фотография Романа Александровича сделана во время его последнего интервью "ОГ". Фото: Галина Соловьёва

Стало известно о дате, времени и месте прощания с Героем России Романом Шадриным, который скоропостижно скончался от тяжёлой болезни.

Преждевременная смерть Романа Шадрина стала страшным ударом для многих: для тех, кто воевал под его командованием и кто называл его "батей", для его друзей и родных. Для журналистов "Облгазеты", которые с ним встречались, для учащихся школ, над которыми лично шефствовал Роман Александрович и созданная им общественная организация "Герои Урала".

Соболезнования друзьям, сослуживцам, родным и близким Героя России, генерал-майора запаса Романа Шадрина выразило правительство Свердловской области. «Уход из жизни Романа Александровича Шадрина – тяжкая утрата для Свердловской области. Мы потеряли сильного, мужественного, волевого человека, яркого общественного деятеля, верного патриота Отчизны. Роман Шадрин многие годы посвятил защите интересов Отечества: служил в группе советских войск в Германии, в 1990-е годы участвовал в операциях по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, Указом Президента России Роману Александровичу Шадрину было присвоено звание Героя Российской Федерации», — говорится в телеграмме регионального правительства.

Роман Шадрин многое сделал для Свердловской области: возглавлял Центральный парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского, был депутатом Екатеринбургской городской думы, помощником вице-губернатора Свердловской области. Он внёс большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, активно взаимодействовал с ветеранскими объединениями.

Роману Александровичу было всего 54 года. У него остались жена и пятеро детей, самому младшему из которых нет ещё и года. В мае 2021 года Герой России дал «Облгазете» эксклюзивное интервью (см. "ОГ" №92 от 26.05.2021). В нём он откровенно рассказал о родителях и своём детстве, о войне и погибших друзьях, о семье и детях. В редакции "Облагазеты" осталась подготовленная к изданию книга о Романе Шадрине. Она обязательно увидит свет и станет данью памяти этому замечательному человеку.

Прощание с Романом Александровичем состоится 1 сентября 2021 года в 12:00 в Георгиевском зале прощального дома «Вознесение» (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 41а). К месту захоронения и на поминальный обед будет организована доставка автобусами. Об этом "ОГ" сообщила исполнительный директор общественной организации "Герои Урала" Наталия Шмидько.