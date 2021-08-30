Темы дня

Общество
30 августа 2021, 14:12

Алексей Орлов прокомментировал ситуацию со сносом векового дома на Мельникова

Дом на Мельникова, 14 и бульдозер

Здание начали сносить в День города. Фото: Валентин Тетерин

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался по поводу сноса бывшего памятника архитектуры конца XIX – начала XX века на Мельникова, 14. По его мнению, здание не является шедевром архитектуры.

Его слова опубликованы в свежем номере "Вечернего Екатеринбурга". В рубрике "Глава держит слово" мэр Екатеринбурга ответил на вопросы горожан. Один из жителей поинтересовался у главы столицы Среднего Урала, до какого времени "у нас в городе будут продолжать городить вместо памятников истории торговые центры" и привёл в пример случай со сносом дома на Мельникова, 14.

"Строение на Мельникова, 14 никогда не относилось ни к памятникам истории, ни к шедеврам архитектуры. Обычный дом 1923 года постройки", - обозначил ценность здания Алексей Орлов.

Он также добавил, что на этом месте создадут озеленённую территорию в рамках развития улично-дорожной сети.

Напомним, здание на Мельникова, 14 до 2015 года значилось как объект культурного наследия и не подлежало сносу. В декабре 2015 года по заключению экспертизы, проведённой по заказу министерства по управлению госимуществом Свердловской области, здание было исключено из реестра памятников архитектуры. 14 августа 2021 года, в День города, начался снос здания. Этот инцидент возмутил многих горожан. Прокуратура устанавливает законность демонтажа исторического здания.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.08.2021, 16:40 / Общество
В Свердловскую область поступило ещё почти 38 тысяч доз "Спутника V"
30.08.2021, 16:26 / Спорт
Российские паралимпийцы завоевали золото и бронзу в беге на 100 метров
30.08.2021, 15:54 / Общество
Российские пенсионеры получат единовременные выплаты 2 сентября
30.08.2021, 15:38 / Общество
В загородном клубе "Белая лошадь" под Екатеринбургом произошёл пожар
30.08.2021, 15:34 / Общество
В Свердловской области 1 сентября на линейки первоклассников и выпускников пустят родителей