Алексей Орлов прокомментировал ситуацию со сносом векового дома на Мельникова

Здание начали сносить в День города. Фото: Валентин Тетерин

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов высказался по поводу сноса бывшего памятника архитектуры конца XIX – начала XX века на Мельникова, 14. По его мнению, здание не является шедевром архитектуры.

Его слова опубликованы в свежем номере "Вечернего Екатеринбурга". В рубрике "Глава держит слово" мэр Екатеринбурга ответил на вопросы горожан. Один из жителей поинтересовался у главы столицы Среднего Урала, до какого времени "у нас в городе будут продолжать городить вместо памятников истории торговые центры" и привёл в пример случай со сносом дома на Мельникова, 14.

"Строение на Мельникова, 14 никогда не относилось ни к памятникам истории, ни к шедеврам архитектуры. Обычный дом 1923 года постройки", - обозначил ценность здания Алексей Орлов.

Он также добавил, что на этом месте создадут озеленённую территорию в рамках развития улично-дорожной сети.

Напомним, здание на Мельникова, 14 до 2015 года значилось как объект культурного наследия и не подлежало сносу. В декабре 2015 года по заключению экспертизы, проведённой по заказу министерства по управлению госимуществом Свердловской области, здание было исключено из реестра памятников архитектуры. 14 августа 2021 года, в День города, начался снос здания. Этот инцидент возмутил многих горожан. Прокуратура устанавливает законность демонтажа исторического здания.