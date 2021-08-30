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30 августа 2021, 15:54

Российские пенсионеры получат единовременные выплаты 2 сентября

Пенсионное удостоверение

Всего на выплаты пенсионерам кабмин выделит почти полтриллиона рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание со своими заместителями, где обсуждались единовременные выплаты пенсионерам по 10 тыс. рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой их начнут перечислять уже 2 сентября.

До конца этой недели выплаты получат 30,7 млн пенсионеров. Остальные 12,7 млн пожилых граждан, которые получают пенсии на дому, через "Почту России" или других доставщиков, получат выплаты одновременно с пенсией.

Всего государство планирует поддержать 43,4 млн пенсионеров, сообщается на сайте Правительства.

"Средства получат в том числе работающие и военные пенсионеры. Всего на такие цели правительство выделит более 454 млрд рублей", - заявил Михаил Мишустин, добавив, что эти средства призваны компенсировать незапланированные расходы, с которыми россияне столкнулись в период пандемии COVID-19.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, Владимир Путин предложил назначить пенсионерам единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а уже сегодня, 24 августа, соответствующий указ был подписан. Тогда же глава государства выступил с инициативой организовать единоразовые выплаты военнослужащим в размере 15 тыс. рублей, которые получат также сотрудники силовых структур и курсанты.

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Областная газета Свердловской области

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