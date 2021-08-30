В российских школах начнут поднимать государственный флаг

Идею одобрил Президент России Владимир Путин. Фото: Владимир Мартьянов

В российских школах с нового учебного года начнут вводить традицию поднимать государственный флаг. С идеей сделать такую церемонию частью воспитательного процесса на минувшей неделе выступил сотрудник детского оздоровительного лагеря «Артек» Вячеслав Антипов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Министерства просвещения Сергея Кравцова, такая практика уже существует во многих регионах. «Здесь не должно быть формализма. Мы уверены, что это хорошая практика, во многих регионах она уже существует, и сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага», — добавил глава Минпросвещения.

Владимир Путин поддержал предложение. Он подчеркнул, что здесь нужно ввести общегосударственный стандарт. По его словам, инициатива будет реализована счёт государственного бюджета, передаёт РИА «Новости».

Напомним, 22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР», которым постановил до установления специальным законом новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации.