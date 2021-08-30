С 2022 года мэрия Екатеринбурга может получить право создавать и ликвидировать лесничества

Кроме того, мэрия города будет обязана проводить мероприятия по обустройству лесов, расположенных в границах муниципального образования. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал документ о назначении публичных слушаний по проекту решения гордумы "О внесении изменений в Устав муниципального образования "город Екатеринбург". В частности, в устав города планируется внести правки, позволяющие мэрии самостоятельно создавать и упразднять лесничества.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Согласно документу, к вопросам местного значения муниципального образования хотят причислить "принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов муниципального образования, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов". Кроме того, мэрия города будет проводить мероприятия по обустройству лесов, расположенных в границах муниципального образования.

Публичные слушания по данному проекту пройдут 22 сентября в 16:00 в здании администрации Екатеринбурга. Если документ будет одобрен, мэрия получит полномочия по созданию и упразднению лесничеств с 1 января 2022 года.

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