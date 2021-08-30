Свердловчане завоевали 24 медали на чемпионате «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia

В медальной копилке четыре награды высшего достинства. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сборная Свердловской области завоевала 24 медали на IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Финал состоялся в Уфе.

Золотые награды присуждены Дарье Гизатуллиной (компетенция «Технологии моды», Областной техникум дизайна и сервиса); Ирине Поповой (компетенция «Бухгалтерский учет», Екатеринбургский экономико-технологический колледж); Татьяне Апусевой (компетенция «Социальная работа», Екатеринбургский экономико-технологический колледж), Ярославу Танскому (компетенция «Холодильная техника и системы кондиционирования (юниоры)», школа №25, Верхняя Пышма).

Серебряных медалей удостоились Лада Кулешова (компетенция «Хлебопечение», Екатеринбургский экономико-технологический колледж); Никита Выдрин и Кирилл Калинин (компетенция «Интернет вещей», Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций); Глеб Иванов (компетенция «Электроника», Уральский радиотехнический колледж имени А.С. Попова).

Кроме того, как сообщили в департаменте информации Свердловской области, Средний Урал завоевал семь бронзовых медалей и десять медальонов за профессионализм. Полный список победителей опубликован на официальном сайте Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Свердловской области.

В финале X Национального чемпионата наш регион представляли 44 члена сборной по профессиональному мастерству в 32 компетенциях основной возрастной категории и в 6 компетенциях категории «юниоры».

Напомним, что в феврале на Урале назвали имена 113 победителей чемпионата «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia. В этом году соревнования среди юных и опытных профессионалов проходили на 21 площадке областных колледжей и техникумов. Более 800 человек на протяжении недели боролись в прикладном мастерстве по 85 компетенциям основного состава и 16 номинациям юниорской возрастной группы.