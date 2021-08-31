Чего ждать от погоды в Свердловской области и топ-5 законов, вступающих в силу с сентября – самое интересное в номере «Облгазеты» за 31 августа

Доброе утро, уважаемые читатели! Предлагаем познакомиться со свежим выпуском «Областной газеты».

Всё чаще жители уральской столицы отгораживаются от остального города забором – из соображений безопасности и собственного комфорта. Определённо, это не добавляет городу шарма, и уж тем более не помогает работе сотрудников экстренных служб, для которых на счету каждая секунда. Раздражённые соседи, которым постоянно приходится обходить закрытые дворы гадают: когда уже нагрянут надзорные органы и ненавистные ограждения демонтируют? Как оказалось, возможность разобраться с этим практически отсутствует. Подробности – в нашем материале.

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы или изменения в действующее законодательство. «Гаражная амнистия», дистанционное обжалование штрафов, дистанционная покупка лекарств – рассказываем о самых важных сентябрьских нововведениях в законодательстве.

А теперь о вечном и волнующем всех и всегда, то есть о погоде. Уходящее лето на Урале стало одним из самых жарких и продолжительных за последние годы: температура начала бить рекорды уже в мае и продолжила в последующие три месяца, но при этом жару резко сменяли ливни. Сейчас подводить итоги погодных условий прошедших месяцев рано – их синоптики объявят в начале сентября. Тем не менее «Облгазета» вместе со свердловскими учёными попыталась разобраться, в чём причина таких погодных явлений и означают ли они серьёзное изменение климата на Среднем Урале.

И напоследок о спорте. Уже завтра «Авангард» и ЦСКА сыграют в матче-открытии нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» вступит в турнир позднее: 3 сентября «шофёры» примут «Металлург». О том, каким этот сезон может стать для екатеринбургской команды – в материале «Облгазеты».