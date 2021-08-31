Темы дня

Общество
31 августа 2021, 11:30

В Екатеринбурге судебные приставы навсегда закрыли автомойку

судебные приставы

Автомойку закрыли навсегда. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда закрыли автомойку. Организация располагалась в районе улицы Высоцкого, 1 — Егоршинского подхода.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, с иском в суд о запрете деятельности ООО "Союзспецавто" на указанном земельном участке обратилась прокуратура Кировского района. Уточняется, что это было сделано в интересах неопределенного круга лиц.

По решению суда приставами было возбуждено исполнительное производство, совершён выход в адрес должника. Представитель организации ознакомлен с соответствующими документами. Все входные группы здания и построек опечатаны.

Как отметили изданию, автомойку закрыли навсегда. С целью проверки исполнения судебного решения составлен график выходов в адрес должника.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.08.2021, 11:30 / Общество
В Екатеринбурге судебные приставы навсегда закрыли автомойку
31.08.2021, 11:18 / Спорт
Паралимпийский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль в толкании ядра
31.08.2021, 11:06 / Общество
Александра Пантыкина госпитализировали с коронавирусом
31.08.2021, 10:18 / Общество
Свердловчанам пообещали построить дорогу Гари – Таборы
31.08.2021, 09:55 / Спорт
Михаил Асташов взял второе золото Паралимпийских игр в Токио