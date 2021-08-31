В Екатеринбурге судебные приставы навсегда закрыли автомойку

Автомойку закрыли навсегда. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда закрыли автомойку. Организация располагалась в районе улицы Высоцкого, 1 — Егоршинского подхода.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, с иском в суд о запрете деятельности ООО "Союзспецавто" на указанном земельном участке обратилась прокуратура Кировского района. Уточняется, что это было сделано в интересах неопределенного круга лиц.

По решению суда приставами было возбуждено исполнительное производство, совершён выход в адрес должника. Представитель организации ознакомлен с соответствующими документами. Все входные группы здания и построек опечатаны.

Как отметили изданию, автомойку закрыли навсегда. С целью проверки исполнения судебного решения составлен график выходов в адрес должника.